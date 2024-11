2. Bundesliga: Hannover verliert gegen Darmstadt Tabellenführung

Am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der SV Darmstadt 98 bei Hannover 96 2:1 gewonnen.

Die Südhessen starteten zunächst druckvoller in die Partie und erspielten sich die besseren Chancen. Mit zunehmender Spielzeit zeigten sich auch die Hausherren offensiv immer aktiver und nahmen mehr und mehr das Heft des Handelns in die Hand. So ergab sich in der Summe eine ausgeglichene erste Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel kam Dynamik in die Begegnung.

Auf den Darmstädter Führungstreffer durch Philipp Förster folgte nach wenigen Minuten der Ausgleich durch Hyun-Ju Lee. Doch auch die Lilien ließen mit ihrem Gegenschlag in Person von Fabian Nürnberger nur vier Minuten auf sich warten. Eine weitere Antwort gelang den Hannoveranern jedoch nicht. Durch die Niederlage verliert 96 auch die Tabellenführung an den SC Paderborn. Am nächsten Samstag gastieren die Niedersachsen zum Topspiel beim 1. FC Köln. Der SVD empfängt dann am Abend die Preußen aus Münster. Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: Fortuna Düsseldorf - SV Elversberg 0:2, Greuther Fürth - Karlsruher SC 2:3 und Hertha BSC - SSV Ulm 2:2.