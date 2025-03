2. Bundesliga: Hertha schießt sich in Braunschweig aus der Krise

Zum Abschluss des 26. Spieltags der 2.

Bundesliga hat Hertha BSC das Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig mit 5:1 gewonnen. Es war der erste Sieg der Berliner unter dem neuen Coach Stefan Leitl sowie der erste Dreier nach zuletzt nur einem Punkt aus sieben Spielen. Die Gäste gingen am Sonntag bereits früh in Führung, als Fabian Reese in der 7. Minute nach einer Vorlage von Jonjoe Kenny traf. Kurz vor der Pause erhöhte Derry Scherhant in der 42. Minute auf 2:0, bevor ein Eigentor von Jannis Nikolaou nur eine Minute später für eine komfortable Pausenführung der Berliner sorgte. In der zweiten Halbzeit dominierte Hertha weiterhin das Spielgeschehen, wobei Reese in der 69. Minute seinen Doppelpack schnürte.

Die Hausherren hatten zwar noch einige Chancen, konnten die Defensive der Alten Dame aber nur einmal in der 91. Minute überwinden. Lino Tempelmann erzielte den Treffer, was aber nicht mal als Ergebniskosmetik taugte, da Marten Winkler im Gegenzug den alten Abstand wiederherstellte. Hertha steht nach dem Sieg weiterhin auf dem 14. Platz, hat in der Tabelle jetzt aber sechs Punkte Puffer zu den Abstiegsrängen. Braunschweig rangiert weiter auf dem 16. Tabellenplatz. Für die Eintracht geht es nach der Länderspielpause am 30. März in Münster weiter, Hertha ist am Tag zuvor gegen den KSC gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 3:0, Karlsruher SC - SSV Ulm 1846 0:0.