2. Bundesliga: HSV überzeugt in Magdeburg - Hannover siegreich

Am 26. Spieltag der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV in Magdeburg einen souveränen 3:0-Sieg eingefahren.

Die Gäste starteten mit hoher Intensität und erzwangen bereits in der Anfangsphase den ersten Treffer (9. Minute) - ein schneller Erfolg, der durch ein Eigentor von Marcus Mathisen in der 15. Minute unterstützt wurde. Ransford-Yeboah Königsdörffer gelang in der 53. Minute schließlich sein zweiter Treffer der Partie. Trotz wiederholter Versuche des 1. FC Magdeburg, den Spielverlauf umzukehren, blieb die defensive Leistung der Hamburger unerschütterlich, sodass der Vorsprung stetig ausgebaut werden konnte. In der Veltins-Arena gelang es Hannover 96, in einem hitzigen Duell gegen den FC Schalke 04 ein beeindruckendes Comeback zu feiern.

Nachdem die Gäste zunächst wegen eines Treffers von Christopher Antwi-Adjei (27.) einen Rückstand hinnehmen mussten, zeigten gezielte Wechsel und ein entschlossenes Umschaltspiel Wirkung. Mit einem raschen Ausgleichstreffer von Jannik Rochelt (87.) und einem späteren Kopfball von Havard Nielsen (88.), drehte Hannover den Verlauf des Spiels endgültig. Trotz einer anfänglichen Führung der Schalker reichten die späten Impulse der Niedersachsen, um den knappen Sieg von 2:1 zu sichern.