2. Bundesliga: HSV gewinnt Spitzenspiel gegen Magdeburg

Zum Abschluss des neunten Spieltags der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV das Spitzenspiel gegen den 1.

FC Magdeburg 3:0 gewonnen. Die Rothosen konnten bereits nach knapp fünf Minuten durch ein Kopfballtor von Ransford Königsdörffer in Führung gehen. Danach gab es auf beiden Seiten lange kaum noch Chancen, bevor der HSV in der Schlussphase der ersten Hälfte durch einen Doppelschlag von Noah Katterbach (42. Minute) und Davie Selke (46. Minute) nachlegte. Im zweiten Durchgang mussten die Hamburger dann allerdings lange in Unterzahl spielen, da Sebastian Schonlau in der 56. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Mit einem Mann mehr auf dem Feld konnten die Magdeburger auch in der 63. Minute durch Martijn Kaars verkürzen.

Für eine erfolgreiche Aufholjagd reichte es aber nicht mehr. Der HSV rückt damit auf den dritten Rang vor, während die Magdeburger auf den vierten Platz abrutschen. Für die Sachsen-Anhalter geht es am kommenden Sonntag gegen Hannover weiter, der HSV ist am Samstag bei Elversberg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagmittag: SSV Ulm 1846 - Karlsruher SC 0:1, SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 0:4.