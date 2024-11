2. Bundesliga: Köln gegen Fürth spät erfolgreich

Am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1.

FC Köln gegen Greuther Fürth mit 1:0 gewonnen. Im ersten Durchgang erspielten die Rheinländer sich zwar ein optisches Übergewicht, konnten aber kaum Gefahr für das Tor der Gäste erzeugen. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich an den Kräfteverhältnissen zunächst wenig. Die Hausherren fanden jedoch trotz aller Mühen weiterhin nur selten ein Durchkommen.

In der Nachspielzeit gelang es dann Damion Downs doch noch, den FC zu erlösen. Am nächsten Freitag gastieren die Kölner dann bei Aufsteiger Preußen Münster. Einen Tag später empfängt Fürth den Karlsruher SC am Ronhof. Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: SV Darmstadt 98 - Hertha BSC 3:1, 1. FC Magdeburg - SSV Ulm 0:0.