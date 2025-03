2. Bundesliga: Kölner Blitzstarter knacken zehn Darmstädter spät

Am 26. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1.

FC Köln zuhause gegen den SV Darmstadt 98 mit 2:1 gewonnen. Die Domstädter erwischten einen Blitzstart: In der ersten Spielminute geriet Lopez` Rückpass zu Schuhen wesentlich zu kurz, Thielmann spritzte dazwischen und bezwang den Keeper per Flachschuss zur frühen Führung. Nach Handspiel von Heintz im eigenen Sechzehner gab es in der 25. Minute Elfmeter für die Gäste, Hornby trat an und versenkte das Leder links im Kasten. Buenos Abschluss in der 33. Minute aus spitzem Winkel parierte Schwäbe sicher, ansonsten lief für beide Mannschaften wenig zusammen in Hälfte eins. Damit war zur Halbzeit alles offen. Kurz nach Wiederanpfiff hätte Hornby in der 47. Minute nach Marseiler-Zuspiel fast den Doppelpass geschnürt, sein Versuch aufs kurze Eck war aber leichte Beute für Schwäbe. In der 51. Minute verpasste auf der Gegenseite Waldschmidt per Volleyschuss knapp. Statt eines Doppelpacks fing sich Hornby in der 66. Minute Gelb-Rot, nachdem er Gazibegovic mit einer Horrorgrätsche abgeräumt hatte.

Das ermunterte die Hausherren zur Offensive, in der 72. Minute verfehlte der eingewechselte Rondic aber aus wenigen Metern kläglich. In der 80. Minute holte sich der Effzeh dann aber doch die Führung zurück: Nach Foul von Lidberg an Hübers im Strafraum vollstreckte Waldschmidt den darauffolgenden Elfmeter humorlos unten rechts. Darauf fand die Kohfeldt-Elf aber fast noch eine späte Antwort, in der 89. Minute scheiterte der eingewechselte Lakenmacher aus wenigen Metern am glänzend reagierenden Schwäbe. Dagegen verpasste die Struber-Truppe wiederholt die Entscheidung, was sich am Ende aber nicht mehr rächte. Dabei hatten sie auch Glück, dass der aufgerückte Vukotic in der achten Minute der Nachspielzeit aus wenigen Metern per Kopf nicht am Torwart vorbeikam. Neben den drei Punkten durften die FC-Fans auch die Rückkehr von Mark Uth bejubeln, der nach langer Verletzungspause eingewechselt wurde. Damit bleibt Köln vorerst Tabellenzweiter, Darmstadt verbleibt auf Rang 13.