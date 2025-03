2. Bundesliga: Kämpferisches Kaiserslautern bezwingt Düsseldorf

Am 27. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1.

FC Kaiserslautern daheim gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:1 gewonnen. Die Hausherren zeigten von Beginn an die zielstrebigere Offensive und kamen zur ersten guten Chance: In der 14. Minute köpfte Ache nach Zimmer-Flanke rechts daneben. Kurz darauf holte der Stürmer den Ball noch zurück und legte Sekunden später für Ritter auf, der links unten einschoss. Anschließend schnürte der FCK die Gäste geradezu hinten ein, agierte aber bis zur Pause nicht mehr zwingend genug. Nach 45 Minuten lag die Anfang-Truppe verdient knapp vorne. In Hälfte zwei bemühte sich zunächst die Fortuna mehr um Offensivaktionen.

In der 53. Minute hätte Lunddal fast eingeschoben, Zimmer rettete aber noch vor dem Angreifer. In der 60. Minute belohnte sich die Thioune-Elf dann doch für den Aufwand: Siebert leitete eine Ecke per Kopf an den zweiten Pfosten weiter und Oberdorf drückte das Runde ins Eckige. Die Gäste aus NRW blieben am Drücker, waren im letzten Drittel aber zu ungenau. Das rächte sich in der 73. Minute: Oberdorf spielte einen schlampigen Rückpass ins Toraus und die anschließende Ecke köpfte Ache per Aufsetzer oben rechts ein. Der Treffer aus dem Nichts gab den Pfälzern Auftrieb. Die nächste Chance hatte in der 81. Minute aber der eingewechselte Niemiec, als er von Kownacki bedient wurde und das Leder links vorbeischob. In der ersten Minute der Nachspielzeit kam Kownacki nochmal aus Rückenlage zum Abschluss, verfehlte aber. Stattdessen setzte in der dritten Minute der Nachspielzeit Sirch den Schlusspunkt, im Nachsetzen überwand er Kastenmeier zum 3:1-Endstand. Damit fährt Kaiserslautern drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen und klettert auf Rang drei, Düsseldorf muss sich mit Platz neun begnügen.