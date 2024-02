2. Bundesliga: Kaiserslautern unterliegt Paderborn

In der Abendbegegnung des 21. Spieltags der 2.

Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern mit 1:2 gegen den SC Paderborn verloren. Bereits in der 3. Minute ging Kaiserslautern durch einen Kopfballtreffer von Jan Elvedi in Führung. Anschließend versuchte Paderborn, den Schock abzuschütteln und es entwickelte sich zusehends ein Spiel auf Augenhöhe. Auch in diesem Spiel verzögerte sich der Wiederanpfiff, da Fans gegen die DFL protestierten und Gegenstände aufs Spielfeld warfen. In der 65. Minute glich David Kinsombi per Elfmeter für Paderborn aus.

Kurz darauf brachte Visar Musliu die Gäste in der 72. Minute dann sogar in Führung. Am nächsten Samstag empfängt Paderborn Kiel, Kaiserslautern reist am Sonntag nach Nürnberg.