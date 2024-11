2. Bundesliga: Kaiserslautern verschärft Schalker Krise weiter

Am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 zuhause gegen den 1.

FC Kaiserslautern mit 0:3 verloren. Die Königsblauen hatten die erste Chance der Begegnung: In der zehnten Minute drosch Bachmann das Leder nach Sylla-Ablage aus wenigen Metern über die Kiste. Ache machte es da in der zwölften Minute besser: Nach Kaloc-Flanke von links wurde der Stürmer im Sechzehner allein gelassen und vollstreckte eiskalt zur Gästeführung. Kleinhansls Fernschuss in der 26. Minute hätte beinahe eine höhere Lauterer Führung bedeutet, Heekeren lenkte den Strahl aber gerade noch am Kasten vorbei. Schalkes beste Gelegenheit hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Bachmann, als eine Ping-Pong-Flanke von Bulut von ihm Richtung Tor bugsiert wurde und Elvedi auf der Linie klären musste. Zur Halbzeit lag der FCK nicht unverdient in Führung, musste seit der 44. Minute aber verletzungsbedingt ohne Torschütze Ache auskommen, für den Redondo eingewechselt wurde. Davon zeigten sich die Gäste aber nach dem Seitenwechsel unbeeindruckt und erhöhten in der 52. Minute durch Hanslik, dessen Schuss aus dem Rückraum von Kallas ins eigene Gehäuse abgefälscht wurde. Yokota sorgte in der 61. Minute gegen eine desolate Schalker Abwehr für die Entscheidung, als der Japaner alle Verteidiger aussteigen ließ und Heekeren im Duell keine Chance ließ. Die Van-Wonderen-Elf bemühte sich danach zwar noch offensiv, jedoch ohne Erfolg.

Am Ende stand ein deutlicher Auswärtssieg für die roten Teufel. Damit klettert Kaiserslautern in der Tabelle vorerst auf Rang zwei, Schalke bleibt auf Platz 13 stecken. Im Parallelspiel der 2. Bundesliga verlor zudem der 1. FC Magdeburg daheim gegen Hertha BSC mit 1:3.