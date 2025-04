2. Bundesliga: KSC schlägt Hannover - Braunschweig siegreich

Zum Auftakt des 28. Spieltags in der 2.

Bundesliga hat sich der Karlsruher SC im Wildparkstadion mit 1:0 gegen Hannover 96 durchgesetzt. Der einzige Treffer fiel in der 54. Minute, als Christoph Kobald einen Abpraller verwertete. Beide Mannschaften hatten im weiteren Spielverlauf zahlreiche Chancen, wobei Hannover 96 durch schnelle Konter und Standardsituationen versuchte, den Rückstand auszugleichen. Trotz intensiver Bemühungen und zahlreiche Personalwechsel blieb die defensive Stabilität der Badener Abwehr erhalten. Im Eintracht-Stadion erreichte Eintracht Braunschweig einen packenden 3:2-Erfolg gegen den SC Paderborn 07. Paderborn ging zunächst in Führung, als Filip Bilbija in der 26. Minute per Brustabschluss traf, und baute den Rückstand in der 48. Minute durch Adriano Grimaldi weiter aus.

Braunschweig reagierte jedoch schnell: Richmond Tachie glich in der 44. Minute aus, Rayan Philippe erhöhte in der 71. Minute, und schließlich besiegelte Leon Bell Bell in der 78. Minute den Sieg. Die Partie war von schnellen Tempowechseln und intensiven Offensivphasen geprägt, während beide Trainer mit gezielten Personalwechseln versuchten, das Spielgeschehen zu kontrollieren.