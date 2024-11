2. Bundesliga: Münster schlägt Düsseldorf

Am 11. Spieltag der 2. Bundesliga hat der SC Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf 1:0 gewonnen.

Düsseldorf kann sich weiter an der Tabellenspitze halten, während Münster auf den 14. Rang vorrückt. Düsseldorf hatte die größeren Spielanteile, doch Münster ging in der 26. Minute dank eines Treffers von Jano ter Horst in Führung. Trotz zahlreicher Chancen gelang es Düsseldorf nicht, gegen die starke Verteidigung von Münster anzukommen. In der parallel laufenden Partie haben sich der SSV Ulm 1846 und der FC Schalke 04 mit 0:0 unentschieden getrennt.

Beide Mannschaften rutschen damit in der Tabelle weiter ab. Schalke landet auf Platz 16 direkt hinter Ulm. Das Spiel war über weite Strecken ausgeglichen.