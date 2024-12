2. Bundesliga: Magdeburg feiert knappen Arbeitssieg in Münster

Am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Preußen Münster daheim gegen den 1.

FC Magdeburg mit 1:2 verloren. Die Gäste schockten den Aufsteiger früh: In der zwölften Minute bekam Hugonet nach einer abgewehrten Ecke die Chance zur Flanke und Atik verwertete die Hereingabe mustergültig per Kopf. Doch auch die Preußen bewiesen in der 38. Minute Kopfballstärke und glichen aus: Makridis flankte passgenau auf den Kopf von Mees und der nickte trocken in die Maschen ein. Nach einer ansonsten chancenarmen ersten Hälfte stand es gerechterweise unentschieden. Kurz nach Beginn des zweiten Durchgang ging die Titz-Elf wieder in Führung: El Hankouri bekam in der 54. Minute im Anschluss an eine Ecke kaum Druck und Mathisen köpfte seine Flanke wuchtig ein. In der Folge gestaltete sich die Partie aber erneut zerfahren, viele ruppige Zweikämpfe bestimmten das Geschehen. Erst in der 84. Minute wurde es mal wieder brenzlig: Am Ende einer sehenswerten Kombination kam Kaars allein vor Schenk zum Schuss, Schenk hielt den zu zentralen Versuch jedoch. Am Ende blieb es beim knappen Auswärtserfolg des FCM, die Hildmann-Elf zeigte sich unter dem Strich zu harmlos. Damit klettert Magdeburg in der Tabelle vorerst auf Rang fünf, Münster bleibt auf Platz 17 hängen.