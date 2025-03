2. Bundesliga: Schalke erkämpft spätes Remis in Fürth

Zum Abschluss des 27. Spieltags der 2.

Bundesliga haben sich die SpVgg Greuther Fürth und der FC Schalke 04 3:3 getrennt. In der abwechslungsreichen Partie im Fürther Ronhof gingen in der 9. Minute zunächst die Gäste aus Gelsenkirchen durch Kenan Karaman in Führung. Ein Fehler von Roberto Massimo ermöglichte ihm den Treffer, doch Massimo glich nur zwei Minuten später per Kopfball aus. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit drehte Fürth das Spiel: Jomaine Consbruch erzielte in der 26. Minute per Nachschuss das 2:1, nachdem Schalke-Keeper Loris Karius zunächst noch einen Elfmeter von Dennis Srbeny pariert hatte.

Kurz vor der Pause musste Karius verletzt ausgewechselt werden. Im zweiten Durchgang konnte Srbeny in der 54. Minute durch ein Tor nach einem Konter weiter erhöhen. Die Königsblauen versuchten zwar im Anschluss, zurück ins Spiel zu finden, scheiterten jedoch häufig an der gut organisierten Defensive der Fürther. Erst in der 84. Minute gelang den Gästen durch Amin Younes der Anschluss. Dank einer Nachspielzeit von fünf Minuten reichte es dann sogar noch zum Ausgleich, den Moussa Sylla in buchstäblich letzter Sekunde beisteuerte. Fürth bleibt nach dem Unentschieden auf den 12. Platz und rangiert weiter direkt hinter den Schalkern. Für die Knappen geht es am kommenden Sonntag gegen Ulm weiter, Fürth ist am Tag zuvor in Darmstadt gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Preußen Münster - Eintracht Braunschweig 1:1, Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg 2:1.