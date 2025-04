2. Bundesliga: Spielfreudige Hertha bezwingt Köln knapp

Am 28. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1.

FC Köln daheim gegen Hertha BSC mit 0:1 verloren. Die Hauptstädter waren von Beginn an das wachere Team und kamen zu hochkarätigen Möglichkeiten: In der 17. Minute bediente Reese in der Mitte den völlig freien Winkler, der den Ball unglücklich verpasste und die Führung liegen ließ. In der 27. Minute meldete sich auf der Effzeh mal vorne an, Martel zielte vom Strafraumrand aber etwas zu weit links. Kurz vor der Pause hätte Maza dann fast die Gästeführung besorgt, aus spitzem Winkel lenkte Schwäbe das Leder aber noch an den Pfosten. Eine Berliner Führung zur Halbzeit wäre verdient gewesen, dennoch blieb es torlos. Das änderte sich kurz nach Wiederanpfiff: Reese zog in der 46. Minute rechts im Sechzehner auf, schlenzte wundervoll oben links in den Winkel und ließ den Gästeblock jubeln. Die Antwort der Domstädter folgte in der 55. Minute, Waldschmidts Versuch aus elf Metern kratzte Ernst aber noch aus dem linken Eck.

Auf der Gegenseite zog Maza aus dem Rückraum ab, zielte in der 57. Minute aber zu weit rechts. Bei den Hausherren verpasste Lemperle in der 64. Minute den Ausgleich, setzte seinen Schuss mittig im Strafraum in Rückenlage zu weit oben an. In der 86. Minute versuchte es der eingewechselte Downs nochmal aus spitzem Winkel, Torwart Ernst war aber auf dem Posten und hielt seinen Kasten sauber. Kurz darauf war Schluss in einer torarmen, aber turbulenten Begegnung. Mit der Niederlage verliert Köln die Tabellenführung an den HSV, Hertha kann dagegen Rang elf erobern.