2. Bundesliga: Spitzenreiter Elversberg verliert gegen Schalke

Zum Auftakt des 17. Spieltags in der 2.

Fußball-Bundesliga hat Spitzenreiter SV Elversberg gegen Schalke 04 mit 1:4 verloren. Elversberg bleibt vorerst trotzdem auf Platz eins der Tabelle, Schalke rückt hoch auf Rang 12. Kenan Karaman brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, Carlo Sickinger konnte in der 25. Minute für Elversberg zunächst ausgleichen. Im zweiten Durchgang drehte Schalke dann richtig auf: Moussa Sylla (55. Minute), Ron Schallenberg (67. Minute) und nochmal Moussa Sylla (75. Minute) besorgten den klaren Sieg. Die parallel ausgetragene Partie Düsseldorf gegen Magdeburg war von Berichten über einen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt überschattet.

Obwohl die Gästefans den Support schließlich einstellten und das Stadion in Scharen verließen, konterte der FC die Düsseldorfer gnadenlos aus und siegte 5:2, und angesichts der Neuigkeiten ohne zu Jubeln.