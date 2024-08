Am Mittwoch nur wenige deutsche Medaillen-Chancen bei Olympia

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris stehen am Mittwoch 23 Entscheidungen an, mit dabei sind aber nur wenige deutsche Teilnehmer.

Im neuen Mixed-Wettbewerb treten über die klassische Marathon-Strecke von 42,195 Kilometer Christopher Linke und Saskia Feige seit 7:30 Uhr an. Deutsche Chancen gibt es danach frühestens wieder am Nachmittag gegen 17:30 Uhr beim Skaten in der Disziplin Park. Ob es Tyler Edtmayer aus Bayern ins Finale schafft, entscheidet sich ab 12:30 Uhr in der Vorrunde. Im Diskuswurf-Finale der Männer ab 20:25 Uhr ist Clemens Prüfer aus Potsdam dabei, allerdings nur mit Außenseiterchancen. Im Bahnradsport können bei der Mannschaftsverfolgung ab 19:28 Uhr Franziska Brauße, Lisa Klein, Mieke Kröger und Laura Süßemilch noch bei Bronze mitmischen, dafür müssen sie aber zunächst ab 13:52 Uhr gegen Kanada gewinnen.