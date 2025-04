Bundesliga-Schlusslicht Kiel verlängert mit Cheftrainer Rapp

Bundesliga-Schlusslicht Holstein Kiel hat den Vertrag mit Cheftrainer Marcel Rapp vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30.

Juni 2028 verlängert. Man wolle auf Kontinuität setzen, teilte der Verein am Mittwoch mit. "Marcel Rapp arbeitet seit jetzt dreieinhalb Jahren sehr erfolgreich bei Holstein Kiel", sagte Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann. "Er hat eine klare Idee von Fußball, ist extrem akribisch und identifiziert sich voll und ganz mit dem Weg, den wir hier seit vielen Jahren leben."

Man sei "voll und ganz überzeugt", dass er der richtige Trainer für die KSV sei. Der 45-jährige Pforzheimer übernahm den Trainerposten der Kieler Störche Anfang Oktober 2021. Seitdem stand er in 126 Partien als Chefcoach an der Seitenlinie. Im vergangenen Jahr gelang dem Fußballlehrer und seinem Team der Aufstieg in die Bundesliga. Aktuell steht der Klub mit 17 Punkten auf dem letzten Platz. Zum Relegationsrang beträgt der Rückstand fünf Punkte.