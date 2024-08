Deutsche Vierer-Kajaks holen Gold und Silber bei Olympia

Die deutschen Vierer-Kajaks der Männer und der Frauen haben bei den Olympischen Spielen Gold und Silber geholt.

Im Herren-K4 fuhren Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und Tom Liebscher-Lucz nach 500 Metern als erste über die Ziellinie, in 1:19.80 und damit Vierhundertstel vor Australien, Bronze ging an die Spanier. Zuvor waren Paulina Paszek, Jule Marie Hake, Pauline Jagsch und Sarah Brüssler im Frauen-K4 in 1:32:62 und damit 0,4 Sekunden hinter Neuseeland, aber vor den Ungarinnen ins Ziel gekommen. Peter Kretschmer und Tim Hecker gingen in K2 dagegen leer aus und fuhren nur auf den fünften Platz. Die ersten drei Plätze gingen hier an China, Italien und Spanien. Die beiden Deutschen kündigten unmittelbar nach dem Rennen an, getrennte Wege zu gehen.