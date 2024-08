DFB-Pokal: Bochum als erster Bundesligist ausgeschieden

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals ist am Sonntagnachmittag der VfL Bochum als erster Bundesligist ausgeschieden.

Gegen den Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg mussten sich die Bochumer 0:1 geschlagen geben. Dabei war das Spiel lange ausgeglichen, zur Pause stand ein torloses Remis zu Buche. Regensburg wurde aber nach dem Seitenwechsel stärker und konnte in der 70. Minute durch einen Treffer von Florian Ballas in Führung gehen.

Eine Antwort des Erstligisten blieb aus. In fast allen weiteren Spielen war unterdessen jeweils der Favorit erfolgreich. Den höchsten Sieg feierte der Zweitligist SV Elversberg, der sich 7:0 gegen den VfV 06 Hildesheim aus der Oberliga Niedersachsen durchsetzte. Auch der Sieg des SC Paderborn gegen den Bremer SV fiel mit 4:0 deutlich aus. 5:1 lautete das Ergebnis bei der Partie Hertha BSC gegen Hansa Rostock. Der SV Darmstadt 98 hatte gegen den FC Teutonia Ottensen in der ersten Halbzeit noch Probleme, gewann aber am Ende 3:1 gegen den Regionalligisten. Die Begegnung 1. FC Köln gegen den SV Sandhausen ging beim Stand 2:2 in die Verlängerung.