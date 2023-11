DFB-Pokal: Dortmund besiegt Hoffenheim

In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat Borussia Dortmund mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen.

Die Mannschaften kamen gut ins Spiel, es entwickelte sich ein interessanter Schlagabtausch mit vielen Chancen auf beiden Seiten. In der 43. Minute ging der BVB durch Marco Reus in Führung.

Nach dem Wiederanpfiff stach besonders Hoffenheims Keeper Oliver Baumann hervor: der durch einen starken Reflex einen weiteren Treffer des BVB in der 50. Minute verhindern konnte. In der vierten Minute der Nachspielzeit musste Hoffenheims Ozan Kabak nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Insgesamt ein knapper, aber verdienter Sieg der Borussia über zu ungefährliche Gäste aus Hoffenheim. Die Ergebnisse der weiteren Begegnungen des Abends: Sandhausen - Leverkusen 2:5, Freiburg - Paderborn 1:3. In der Begegnung zwischen Kiel und Magdeburg geht es in die Verlängerung.