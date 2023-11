DFB-Pokal: Drittligist Saarbrücken besiegt Bayern

In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der 1. FC Saarbrücken mit 2:1 gegen den FC Bayern München gewonnen.

Die Gäste aus München gingen in der 16. Minute früh durch einen kräftigen Schuss von Thomas Müller in Führung. Anschließend tat sich der Rekordmeister jedoch zunehmend schwer mit den mutig aufspielenden Hausherren, die sich auf eine beeindruckende Kulisse verlassen konnten.

In der 45. Minute glich Patrick Sintheimer für Saarbrücken aus, Manuel Neuer musste das erste Mal nach seinem Comeback am Samstag hinter sich greifen. Im Verlauf der zweiten Hälfte entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch, den Bayern fehlten jedoch die entscheidenden Ideen. Saarbrücken stand tief und hielt mutig dagegen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit dann die Sensation: Marcel Gaus trifft für Saarbrücken und besiegelt damit das Aus des Rekordmeisters im Pokal. Die weiteren Begegnungen: Viktoria Köln - Frankfurt 0:2, Hertha - Mainz 3:0. In der Partie Nürnberg gegen Rostock geht es in die Verlängerung.