DFB-Pokal: Kiel verliert gegen Magdeburg im Elfmeterschießen

In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat Holstein Kiel mit 3:4 gegen den 1.

FC Magdeburg im Elfmeterschießen verloren. In der 3. Minute gingen die Gäste durch Herbert Bockhorn früh in Führung. In der 11. Minute legte Connor Krempicki nach.

Im weiteren Verlauf der Partie sabotierten sich die Magdeburger dann jedoch selbst: Zunächst traf Daniel Herber in der 61. Minute ins eigene Tor, in der 68. Minute tat Mannschaftskollege Christiano Piccini es ihm gleich: Verlängerung. In der 93. Minute traf Xavier Amaechi für Gäste aus Sachsen-Anhalt und brachte sein Team erneut in Führung. In der 120. Minute gelang Kiel dann noch durch Benedikt Pichler der Ausgleich im letzten Moment. Im folgenden Elfmeterschießen setzten sich die Magdeburger durch und erreichen damit die nächste Runde des DFB-Pokals.