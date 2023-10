DFB-Pokal: Wolfsburg besiegt amtierenden Pokalsieger Leipzig

In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der VfL Wolfsburg mit 1:0 gegen RB Leipzig gewonnen.

Die Gastgeber begannen ambitioniert und belohnten sich früh: In der 14. Minute traf Vaclav Cerny zur Führung für die Wölfe. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte passierte dann relativ wenig: Die Hausherren standen tief und lauerten auf Konter, die Sachsen kontrollierten das Spielgeschehen, ließen ihr Tempospiel jedoch vermissen.

Ab der 56. Minute musste Leipzig das Spiel in Unterzahl fortsetzen, Yussuf Poulsen sah die zweite Gelbe Karte und musste den Platz verlassen. Die Gäste schöpften ihre Wechsel voll aus und brachten neue Kräfte, es gelang ihnen aber nicht, den Ausgleich zu erzielen: Wolfsburg schlägt den amtierenden Pokalsieger und zieht in die nächste Runde ein. Die weiteren Begegnungen: Stuttgart - Union Berlin 1:0, Homburg - Fürth 2:1. Das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 geht in die Verlängerung.