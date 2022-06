Die besten Sportarten, um in Deutschland online zu wetten

Quelle: Pixabay.com

Sportwetten haben in den letzten Jahren stetig an Beliebtheit gewonnen. Nicht zuletzt aufgrund der weltweiten Pandemie sowie der Verbreitung von immer besseren Angeboten konnte immer mehr Menschen erreicht und davon überzeugt werden auf unterschiedliche Sportarten zu wetten.

Aufgrund dessen und auch gerade weil der deutsche Markt in dieser Hinsicht in den letzten Jahren immer größer geworden ist, wollen wir im Rahmen dieses Beitrags einen genaueren Blick auf die verschiedenen Sportarten werfen, auf die man in Deutschland online wetten kann.

1. Fußball

Natürlich darf König Fußball in dieser Auflistung nicht fehlen, da Fußball die beliebteste Sportart in Deutschland ist und es immer wieder zahlreiche Möglichkeiten gibt, wie man auf Fußball wetten kann.

Immer wieder gibt es die Möglichkeit beispielsweise auf anstehende Transfers, die verschiedenen Spiele sowie auf die Anzahl der Tore oder den Torschützenkönig zu wetten.

Sei es die deutsche Bundesliga oder eine ausländische Liga bzw. die Champions League. Es gibt genug Optionen, wie man selbst aktiv werden kann und mit den Spielern sowie ihren Mannschaften mitfiebern kann. Eine Möglichkeit hierfür bieten beispielsweise Sportwetten, die mithilfe von einer Sportwetten-App, wie dieser hier, platziert werden können, um das eigene Team der Wahl anfeuern zu können.

Darüber hinaus steht auch die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar zum Ende dieses Jahres an. Mit 64 Nationalmannschaften aus der ganzen Welt und zahlreichen Top-Stars gibt es wieder einiges an Spannung zu erwarten sowie vermutlich sowohl Freudentränen als auch Tränen der Enttäuschung.

2. Handball

Eine ebenfalls beliebte Sportart ist Handball, die mehrere Millionen Mitglieder in Deutschland zählt und jährlich viele Millionen Menschen vor die eigenen Bildschirme lockt. Hierdurch sowie auch aufgrund dessen, dass es hier auch internationale Wettbewerbe sowie auch immer wieder zahlreiche Möglichkeiten in Sachen Wetten gibt, haben Handballwetten in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen und konnten hierdurch die Anzahl der Wettangebote erhöhen.

Sei es in diesem Zusammenhang das Wetten auf die eigene Lieblingsmannschaft oder aber doch die Hoffnung, dass ein bestimmter Spieler wieder die meisten Tore wirft. In Sachen Optionen sind kaum Grenzen gesetzt, weshalb es durchaus Sinn macht bereits auf das nächste Turnier und die kommenden Matches in der Bundesliga zu werfen, damit man sich in dieser Hinsicht bestens aufgestellt sieht und die Wette möglichst effektiv platzieren kann.

3. Basketball

Basketball mag zwar in Deutschland nicht so beliebt wie in den USA sein und auch nicht so viel Geld umsetzen, aber nichtsdestotrotz kann man Basketball auch in Deutschland als einen Breitensport bezeichnen. Es gibt nämlich ebenfalls eine Basketball-Bundesliga und darüber hinaus lockt Basketball Millionen von Menschen jährlich in die Stadien, was keinesfalls vernachlässigt werden sollte.

Aus eben diesem Grund sind auch immer mehr Sportwettenanbieter auf den Zug aufgesprungen und bieten verschiedene Wetten, welche Basketball betreffen und den Wettenden beispielsweise die Chance geben auf die Anzahl der insgesamt geworfenen Körbe in einem Spiel oder aber den Sieger eines Spiels bzw. den Meister der ganzen Saison zu wetten.

4. Skispringen

Mag mag es kaum glauben, aber noch beliebter als Handball, aber dennoch weit hinter König Fußball, liegt das Skispringen in Deutschland. Und das obwohl diese Sportarten nur in den Wintermonaten ihren Höhepunkt feiert. Das mag zwar jetzt noch ein gutes Stück hin sein, aber warum sollte man sich nicht schon einmal vorab einen Überblick über die verschiedenen Newcomer, Favoriten und Co. machen?

Denn auch in Sachen Skispringen gibt es zahlreiche Wettangebote. Und umso mehr man bereits jetzt weißt und das Geschehen auf den Schanzen der Welt verfolgt, umso wahrscheinlicher wird es auch, dass man selbst richtig (f)liegt.

5. Formel 1 bzw. DTM

Wenn Sie weniger auf Muskelkraft, aber dafür auf Pferdestärke stehen, gibt es auch in Sachen Motorsport mit der Formel 1 und der DTM zwei beliebte Sportarten, die Ihnen die Chance geben sollen, dass Sie die Wetten platzieren können, die Sie sich gewünscht haben.

Unabhängig davon, wo die eigentlichen Grand Prix stattfinden und welche Fahrer derzeit in einer besonders guten Form sind, haben Sie die Chance, dass Sie Ihre Wette abschließend und beispielsweise festhalten können, dass Hamilton nach einer schwachen, letzten Saison wieder zurückkommt und sich die Plätze auf dem Treppchen abholt.

Mit den verbleibenden Rennen an Orten, wie beispielsweise den geschichtsträchtigen Silverstone und Monza, aber auch dem Nachtrennen in Singapur gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten für spektakuläre Fahrmanöver, Spannung und unerwartete Momente. In jedem Fall lohnt sich die Vorfreude auf die verbleibenden Rennen und das Wetten auf die eigenen Favoriten.

Wie Sie sehen konnten, gibt es viele, unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie Ihre Liebe zum Sport oder aber auch zu den unterschiedlichen Sportarten ausleben können. Demnach finden Sie im Internet zahlreiche Optionen, wie Sie beispielsweise festhalten können, dass Lewandowski wieder der Torschützenkönig der Bundesliga wird oder Hamilton seine Rekorde in Sachen Formel 1 immer weiter ausbauen kann.

Unabhängig für was Sie sich letztlich entscheiden und welchen Athleten bzw. welches Team Sie eigentlich anfeuern und unterstützen, wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit Ihren Sportwetten.