Die drei besten Spiele zum Thema Sport zum Download auf dem Handy

Quelle: Pixabay.com

Viele Sportspiele gehören zu den am schlechtesten monetarisierten Spielen der Branche, aber darum geht es in der heutigen Zusammenfassung nicht. Nein, wir feiern gerne Qualitätsspiele. Und genau das finden Sie in der heutigen Sportspiel-Rundschau: Titel, die faire Preise und ein unterhaltsames Gameplay bieten. Wenn Sie also auf der Suche nach den besten Android-Spielen sind, sind Sie hier genau richtig, vor allem, wenn Sie Lust auf unterhaltsame Sportspiele haben, die sich auf Android gut spielen lassen.

The Ramp

Gute Skateboard-Spiele werden immer seltener, und während Tony Hawk-Revivalisten und Fans von EA's Skate sicherlich Spiele haben, die sie spielen und auf die sie sich freuen können, ist es auf dem Handy eher eine Einöde. Das war so, bis The Ramp im Oktober 2021 veröffentlicht wurde. Dies ist nicht nur ein großartiges kleines Bowl- und Ramp-Riding-Spiel, es ist auch völlig kostenlos und es gibt keine Werbung oder In-App-Käufe. Ja, die Touch-Steuerung erfordert etwas Übung, aber da das Spiel physische Controller unterstützt, haben Sie die Möglichkeit, mit etwas viel Taktilerem als einem Glasbildschirm zu spielen. Schlafen Sie nicht, es ist das beste Skateboarding-Spiel auf Android.

Fußball-Manager 2022 Mobile

Ich dachte mir, warum nicht die heutige Liste mit einem Knaller beginnen, und so ist Football Manager 2022 hier, um mit seinem hervorragenden Fußballmanagement-Gameplay den Anfang zu machen. Im Gegensatz zu anderen Fußballspielen handelt es sich hier eher um eine Wirtschaftssimulation, in der Sie Ihr Team von Grund auf neu aufbauen, um zu sehen, ob Sie den ersten Platz belegen können. Dieses Spiel bietet ein simulationsähnliches Gameplay, das Strategie und Planung erfordert. Beachten Sie, dass dies die mobile Version des Spiels ist, die im Vergleich zu den Konsolen- und PC-Versionen etwas abgespeckt ist.

Dieses Premium-Spiel kostet normalerweise $10, obwohl einige In-App-Käufe enthalten sind. Glücklicherweise sind diese IAPs nur so hoch, dass sie in erster Linie für praktische Dinge verwendet werden. Da Football Manager 2022 Mobile ein Einzelspielerspiel ist, hat das, was Sie ausgeben, keine Auswirkungen auf andere Spieler. Im Großen und Ganzen ist dies ein Spiel mit tiefgreifenden Mechaniken, fairer Monetarisierung und unterhaltsamem Gameplay. Und das Beste ist, dass es sich auf dem Handy gut steuern lässt.

Retro Bowl

Wenn Sie etwas mehr Old School bevorzugen oder einfach nur Ihre Zeit als Tecmo Bowl-Spieler wieder aufleben lassen möchten, sollten Sie sich unbedingt Retro Bowl ansehen. Dieses Spiel bietet eine ähnliche 8-Bit-Grafik, unterscheidet sich aber durch das strategische Gameplay und die Teamverwaltung und bietet mehr Tiefe als sein Vorbild.

Das Spiel ist kostenlos und verfügt über ein Credit-System. Sie können bestimmte Funktionen wie Ihr Stadion oder Ihre Trainingseinrichtungen aufrüsten. Außerdem gibt es In-App-Käufe, mit denen Sie für $0,99 unbegrenztes Spielvergnügen freischalten können. Außerdem gibt es optionale Credit Packs für diejenigen, die schnell vorankommen wollen. Da es sich jedoch um ein Einzelspieler-Spiel handelt, hat das, was Sie ausgeben, keine Auswirkungen auf andere Spieler. Was also preiswerte mobile Football-Spiele angeht, so ist Retro Bowl dank seines täuschend tiefen Gameplays und seines fairen Preismodells ganz klar ein Spitzenkandidat.