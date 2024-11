Europa League: Frankfurt gewinnt gegen Slavia Prag

Am vierten Spieltag der Ligaphase der Europa League hat Eintracht Frankfurt 1:0 gegen Slavia Prag gewonnen.

Nach einer insgesamt offenen ersten Halbzeit, in der sich die Hausherren ein kleines Chancenplus erarbeiteten, konnten die Frankfurter wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff in Führung gehen. Omar Marmoush zirkelte dabei einen Freistoß unhaltbar ins Tor, wobei der Ball zuvor noch an die Unterkante der Latte knallte. Mit dem Tor im Rücken ließ die Eintracht die Tschechen kommen. Zum Ende hin gelang es den Hausherren dann zwar kaum, zwischenzeitlich für Entlastungen zu sogen.

Die Defensive stand aber gut, sodass sie die knappe Führung über die Zeit verteidigen konnten. In der Tabelle rückt Frankfurt durch den Sieg zunächst auf den zweiten Rang vor, Prag steht auf Platz 19. Am fünften Spieltag geht es für die Hessen beim FC Midtjylland aus Dänemark weiter.