Ex-Werder-Profi Toprak beendet Fußballerkarriere

Der ehemalige Bundesligaprofi Ömer Toprak beendet seine aktive Fußballerkarriere.

"Nach 16 Jahren beende ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge meine Karriere", schrieb der 35-Jährige am Donnerstag auf Instagram. "Als ich im Alter von 15 Jahren meine Heimatstadt Ravensburg in Richtung der Freiburger Fussballschule verlassen habe, war es mein Traum im professionellen Fussball Fuß zu fassen. Ich konnte mir diesen Traum tatsächlich erfüllen: Mit einem Aufstieg in die Bundesliga bei meinem SC Freiburg, der immer einen besonderen Platz bei mir im Herzen haben wird", blickte der ehemalige türkische Nationalspieler zurück. "Auch einen beschämenden Abstieg mit Werder Bremen musste und durfte ich miterleben. Zum Glück wurde dieses Kapitel gefolgt von einem weiteren Aufstieg, in dem ich den glorreichen SV Werder als Kapitän aufs Feld führen durfte", kommentierte Toprak seine Zeit an der Weser. Sein Champions-Leauge-Debüt mit Bayer 04 Leverkusen, die "gelbe Wand" bei Borussia Dortmund oder die Zeit in seinem "Vaterland" bei Antalyaspor würdigte der Ex-Verteidiger ebenfalls.

Seine Einsätze für die Nationalmannschaft nannte Toprak gar "das absolut höchste der Gefühle".