FC Bayern muss lange auf Davies verzichten

Der FC Bayern München muss lange auf Außenverteidiger Alphonso Davies verzichten.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wurde bei Davies nach seiner Rückkehr von der kanadischen Nationalmannschaft ein Kreuzbandriss im rechten Knie diagnostiziert. Er werde noch im Laufe des Tages operiert. Davies ist auch nicht der einzige Ausfall: Auch Dayot Upamecano wird dem deutschen Rekordmeister vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Bei ihm wurden freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt, seine Ausfallzeit wird auf mehrere Wochen geschätzt. "Bei Länderspielpausen besteht leider immer die Gefahr, dass Spieler verletzt zurückkommen - diesmal hat es uns besonders hart getroffen", sagte Sportvorstand Max Eberl. Die Ausfälle der beiden Verteidiger würden schwer für den Rekordmeister wiegen. "Unser Kader ist stark und wird diese Ausfälle auffangen", so Eberl weiter. Davies war beim 2:1-Sieg von Kanada gegen die USA in Kalifornien früh verletzt vom Platz gegangen. Upamecano hatte unterdessen mit Frankreich durch einen 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Kroatien in Paris den Einzug ins Halbfinale der Nations League geschafft.