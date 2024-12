Formel-1-Quali: Lando Norris holt Pole in Abu Dhabi

Der Brite Lando Norris hat das Formel-1-Qualifying beim Grand Prix von Abu Dhabi gewonnen.

Der McLaren-Pilot sicherte sich Startposition eins beim Rennen am Sonntag vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri und Ferrari-Fahrer Carlos Sainz Jr. Der Deutsche Niko Hülkenberg (Haas) fuhr überraschend stark Startplatz vier vor dem bereits feststehenden Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) heraus. Die weiteren Plätze beim Qualifying in Katar belegten in dieser Reihenfolge Gasly (Alpine), Russell (Mercedes), Alonso (Aston Martin), Bottas (Alfa Romeo) und Perez (Red Bull).