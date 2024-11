Formel-1-Quali von Sao Paulo nach schweren Regenfällen verschoben

Das Formel-1-Qualifying zum Großen Preis von Brasilien ist wegen schwerer Regenfälle ausgefallen.

Das ursprünglich für 15 Uhr (Ortszeit) angesetzte Event wurde am Samstag mehrfach verzögert und letztlich komplett auf Sonntag verschoben. Ein Notfall-Qualifying soll am Sonntagvormittag vor dem Rennen stattfinden, wie die FIA mitteilte. Die Entscheidung sei wegen der schlechten Sicht aufgrund der starken Regenfälle der letzten Stunden getroffen worden, hieß es.

Auf Teilen der Rennstrecke stehe viel Wasser, was die Bedingungen unsicher mache. "Auch wenn wir uns alle einen spannenden Wettkampf auf der Strecke wünschen, hat für uns die Sicherheit der Fahrer, Teammitglieder, freiwilligen Helfer, Offiziellen und Zuschauer oberste Priorität", hieß es. Eine Entscheidung über die Startzeit des Qualifyings am Sonntagmorgen werde "so bald wie möglich getroffen". Sollte das Qualifying auch dann nicht stattfinden können, ist das weitere Vorgehen noch unklar.