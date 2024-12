Formel-1-Qualifying: Verstappen holt Pole in Lusail

Max Verstappen hat das Formel-1-Qualifying beim Grand Prix von Katar gewonnen.

Der Red-Bull-Pilot sicherte sich Startposition eins beim Rennen am Sonntag vor George Russell (Mercedes) und McLaren-Fahrer Lando Norris. Die weiteren Plätze beim Qualifying in Katar belegten in dieser Reihenfolge Piastri (McLaren), Leclerc (Ferrari), Hailton (Mercedes), Sainz Jr. (Ferrari), Alonso (Aston Martin), Perez (Red Bull) und Magnussen (Haas). Der Deutsche Niko Hülkenberg (Haas) musste sich mit Startplatz 18 begnügen. Zuvor war beim Sprint noch McLaren-Akteur Piastri Erster gewesen, vor seinem Teamkollegen Lando Norris und Mercedes-Pilot George Russell.

Max Verstappen war dagegen nur auf einem enttäuschenden achten Rang gelandet, konnte sich im Qualifying aber rehabilitieren.