Formel 1: Verstappen gewinnt Großen Preis von Katar

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Katar gewonnen.

Oscar Piastri (McLaren) und Lando Norris (McLaren) fuhren auf die Plätze zwei und drei. Auf den weiteren Plätzen folgten George Russell (Mercedes, vier), Charles Leclerc (Ferrari, fünf), Fernando Alonso (Aston Martin, sechs), Esteban Ocon (Alpine, sieben), Valtteri Bottas (Alfa Romeo, acht), Sergio Perez (Red Bull, neun) und Guanyu Zhou (Alfa Romeo, zehn).

Der deutsche Pilot Nico Hülkenberg (Haas) landete auf dem 16. Rang. Verstappen ist in der Gesamtwertung nicht mehr einzuholen und hat sich damit bereits am Vortag den dritten Weltmeister-Titel seiner Karriere gesichert. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Austin statt.