Formel 1: Verstappen holt auch in Katar die Pole

Max Verstappen startet auch in Katar aus der Pole.

Der Red-Bull-Pilot holte am Freitag den ersten Startplatz vor Lando Norris (McLaren) und George Russell (Mercedes). Sergio Perez (Red Bull) als einziger WM-Rivale von Verstappen startet von P13, Nico Hülkenberg (Haas) von P15. Verstappen kann an diesem Rennwochenende vorzeitig zum dritten Mal Weltmeister werden.

Dafür muss Pérez über das gesamte Wochenende weniger als 32 Punkte mehr als Verstappen erzielen, wobei Verstappen unabhängig von Pérez? Ergebnis mindestens drei Punkte und somit schon ein sechster Platz beim Sprint am Samstag reichen würde, um die Meisterschaft zu entscheiden. Nach dem Großen Preis von Japan führt Verstappen in der Fahrerwertung mit 177 Punkten vor Sergio Pérez und mit 210 Punkten vor Lewis Hamilton. In der Konstrukteurswertung steht Red Bull seit dem Großen Preis von Japan als Konstrukteursmeister fest. Sie führen uneinholbar mit 318 Punkten vor Mercedes und mit 338 Punkten vor Ferrari.