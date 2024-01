Hans-Joachim Watzke hört 2025 als BVB-Geschäftsführer auf

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird seinen Ende 2025 auslaufenden Vertrag beim BVB nicht verlängern.

"Mein Gefühl hat sich verstärkt, dass der Punkt gekommen ist, an dem ich sage: Es reicht jetzt auch irgendwann mal", zitiert der Verein Watzke in einer Mitteilung vom Montag. "Ich wollte es frühzeitig öffentlich machen, um den Übergang in den nächsten eineinhalb Jahren zu moderieren. Der Zeitraum ist der richtige, um daraus alle Ableitungen zu treffen. Mir war es wichtig, dass ich einen selbstbestimmten Abgang aus dieser Position verkünden kann", so der amtierende Geschäftsführer. Watzke bekleidet seit 2005 das Amt des Geschäftsführers beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund.

Wer sein Nachfolger wird und ob Watzke ein anderes Amt im Verein übernehmen wird, ist zunächst nicht bekannt.