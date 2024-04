Heiko Butscher neuer Cheftrainer beim VfL Bochum

Der kriselnde Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den bisherigen U19-Trainer Heiko Butscher als neuen Cheftrainer der Profimannschaft verpflichtet.

Er werde zunächst bis zum Saisonende die Lizenzspielermannschaft betreuen, teilte der Verein am Dienstag mit. Unterstützt wird er demnach von den Co-Trainern Markus Feldhoff, Frank Heinemann und Marc-André Kruska. "Wir haben uns bewusst und mit voller Überzeugung für Heiko Butscher entschieden und somit eine interne Lösung gewählt", sagte Sportgeschäftsführer Patrick Fabian.

Butscher kenne den Verein und die Situation beim VfL und habe bewiesen, "sofort eine Mannschaft inhaltlich und emotional zu erreichen". Man sei davon überzeugt, den Klassenerhalt zu packen, so Fabian. In der Tabelle waren die Bochumer zuletzt auf Rang 15 abgerutscht. Am Samstag hatten sie gegen den Keller-Konkurrenten Köln bis zur 90. Minute geführt, nur um das Spiel in der Nachspielzeit noch zu verlieren. Der bisherige Cheftrainer Thomas Letsch war am Montag entlassen worden.