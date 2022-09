Katar ist bereit, der Welt seine sportliche Metamorphose zu präsentieren

Katar muss seine Dynamik als moderne Nation präsentieren, denn der Erfolg der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wird dem Land sicherlich den Anstoß geben, sich für das größte Sportspektakel der Welt zu bewerben - die Olympischen Spiele. Erfahren Sie mehr über Bet365 Bonus.



Um Katar zum neuen Ziel des Weltfußballs zu machen, hat die kleine Halbinsel im Persischen Golf ihre wirtschaftliche Macht genutzt, um einen radikalen Wandel in ihrer Weltanschauung und Identität herbeizuführen.

Katar ist nicht nur eine immens reiche Nation mit riesigen Erdölvorkommen, sondern hat seinen Wohlstand auch genutzt, um seine Sportinfrastruktur auf ein Niveau zu bringen, das nur wenige Länder erreichen können. Dies wird sicherlich die Art und Weise verändern, wie Katar vom Rest der Welt wahrgenommen wird.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, die nur noch wenige Monate entfernt ist, wird von dieser bemerkenswerten Metamorphose Zeugnis ablegen, wenn mehr als eine Million Fans aus der ganzen Welt zusammenkommen, um "La Eeb" zu erleben, das putzige Maskottchen, das auf Arabisch so viel bedeutet wie "ein super-geschickter Spieler".

Die Generalprobe für das größte Ereignis des Weltfußballs fand kürzlich in Form des Lusail Super Cups statt, der einen Vorgeschmack auf das bot, was die Fans weltweit zwischen dem 20. November und dem 18. Dezember erleben werden, wenn die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

Der Super Cup war ein einmaliges Spiel zwischen den Spitzenmannschaften Saudi-Arabiens und Ägyptens - Al Hilal SFC und Zamalek SC -, bei dem in Wirklichkeit viele Aspekte im Zusammenhang mit der erfolgreichen Organisation der kommenden Spiele der Weltmeisterschaft auf die Probe gestellt wurden.

Das Lusail-Stadion, in dem die maximale Anzahl von Spielen (10) einschließlich des Finales ausgetragen wird, wurde als Austragungsort gewählt und hat sich mit seinen modernen und beeindruckenden Einrichtungen bestens bewährt.

Was das Design betrifft, so sieht das Stadion, das 80.000 Zuschauer fasst, mit seinem Wechselspiel von Licht und Schatten, das die 'Fanar'-Laterne charakterisiert, wunderschön aus. Seine Form erinnert an die dekorativen Motive auf Schalen, die an die Handwerkskunst der arabischen und islamischen Welt erinnern.

Was das Lusail-Stadion noch attraktiver macht, sind seine technischen Merkmale. Es verfügt über ein Dach aus PTFE, das den Veranstaltungsort vor warmem Wind schützt, Staub abhält und genügend Licht für das Wachstum des Rasens hereinlässt, während es gleichzeitig Schatten spendet, um die Belastung der Klimaanlage des Stadions zu verringern. Bei 77.575 Fans, die das Super Cup-Spiel besuchten, leistete die Klimaanlage gute Arbeit, um die sengende Hitze fernzuhalten und das Spiel zu einem angenehmen Erlebnis zu machen.

Am Ende sorgte der 4:1-Sieg von Al Hilal im Tie-Break für großen Jubel bei den saudi-arabischen Fans, die in großer Zahl von jenseits der Grenze angereist waren.

Der Super Cup stellte auch die Machbarkeit des Metro-Netzes auf die Probe, das eigens für die Verbindung der Austragungsorte der Weltmeisterschaft gebaut wurde. Angesichts der fast vollen Zuschauerzahl funktionierte das Metrosystem präzise, damit die Tausenden von Fans nach dem Spiel ihre Ziele erreichen konnten. Die digitale Hayya Card war ebenfalls ein nützliches Hilfsmittel, das den Zugang zum Stadion ermöglichte und den Fans eine kostenlose Fahrt mit der Metro verschaffte.