Lea Friedrich holt Olympia-Silber im Bahnrad-Sprint

Am Abschlusstag der Olympischen Sommerspiele in Paris hat Lea Friedrich im Bahnrad-Sprint die Silber-Medaille geholt.

Sie scheiterte erst im Finale an der Neuseeländerin Ellesse Andrews, die mit Gold nach Hause geht. Bronze ging an Emma Finucane aus Großbritannien. Für Friedrich, die am Freitag einen neuen Weltrekord aufgestellt hatte, ist es die insgesamt dritte olympische Medaille und der erste Einzelerfolg. Sie hatte zuvor in Tokio Silber im Teamsprint geholt, in Paris gewann sie mit der deutschen Mannschaft in der gleichen Disziplin Bronze.