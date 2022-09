Mybet: Alles was man über den lizensierten Online Casino Anbieter wissen muss

Quelle: Pixabay.com

Mybet ist als Online Casino Anbieter und Sportwettenanbieter bekannt. Zunächst machte sich Mybet über zwei Jahrzehnte lang mit seinem Online Casino einen Namen. Seit 2021 allerdings hat Mybet das Casino geschlossen und bietet lediglich Sportwetten an.

Es wird über eine Wiederaufnahme des Online Casinos in den nächsten Jahren spekuliert. Wie auf legaleonlinecasinos.de berichtet, lässt sich zu den mybet Erfahrungen aktuell noch nicht viel sagen, da im Online Casino noch nicht gespielt werden kann. Daher wird in diesem Artikel die Vergangenheit von Mybet als Online Casino Anbieter und die Gegenwart des Unternehmens als Sportwettenanbieter thematisiert.

Wieso bietet Mybet zurzeit kein Online Casino an?

Mybet hat einen Kurswechsel vollzogen. Das Unternehmen legt den Fokus seit 2021 klar auf das Geschäft in Deutschland und ist lediglich auf der .de-Domain erreichbar. Zudem wurde das Online Casino gestrichen und ein Sportwetten-Angebot geschaffen. Die Hintergründe dieser Entscheidung sind nicht vollends klar, doch es werden finanzielle Motive vermutet.

Aus dem Online Casino Anbieter Mybet ist nun also der reine Sportwettenanbieter Mybet geworden. Was ist in dem Segment der Sportwetten von Mybet zu erwarten? Auf der Suche nach einer Antwort hilft ein Blick in die Vergangenheit von Mybet.

Die Vergangenheit von Mybet als Online Casino Anbieter

Als Online Casino Anbieter hatte das Unternehmen ein breites Angebot an Glücksspielen. Knapp 1.500 verschiedene Spiele – von Ramses Book über Star Dust bis hin zu Book of Dead – und attraktive Boni machten das Online Casino von Mybet in der Szene populär. Viele Anwender zeigten sich von der Qualität der Software und dem ausgeprägten Grad der Mobiloptimierung für Smartphones überzeugt.

Ein Aushängeschild von Mybet war die hohe Seriosität als Online Casino Anbieter. Das Unternehmen besaß eine Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA), was eine EU-weit angesehene Lizenz ist. Ein zusätzliches Zertifikat von GamCare und darüber hinaus die umfassenden Maßnahmen zum Jugendschutz verstärkten den Eindruck des seriösen Auftretens.

In der Gegenwart spiegelt sich die Vergangenheit

Mybet hat die grundlegenden Prinzipien seines Erfolgs als Online Casino Anbieter aufgegriffen und diese auf seine Aktivität als Sportwettenanbieter übertragen. Hierbei fällt zuallererst das Bemühen um Seriosität ins Auge, denn in dieser Hinsicht hat Mybet eine Besonderheit: Es ist der erste Sportwettenanbieter, der eine deutsche Wettlizenz aus Schleswig-Holstein erhalten hat.

Zwar eröffnete Mybet in Deutschland ein neues Geschäft, doch zeigte es sich als handlungsschneller als andere etablierte Wettanbieter. In den Bemühungen um eine deutsche Wettlizenz kam es der Konkurrenz zuvor, was auf Anhieb einen vertrauenswürdigen Eindruck erweckt. Die deutsche Wettlizenz, die Mybet seit dem 1. Juli 2021 besitzt, hat für die Kunden vor allem die folgenden Vorzüge:

hochqualitativer Kundensupport

Rechtsschutz durch die Regulierungsbehörde

Förderung des verantwortungsbewussten Spielens durch Einzahlungslimits und Sperrkarteien

Klarheit für Spieler in Bezug auf den Umgang mit der Sportwetten-Steuer von 5 %

Neben diesen Vorteilen gibt es Nachteile, wie etwa die geringere Anzahl an Wettoptionen im Vergleich zu Wettanbietern ohne deutsche Lizenz. Nichtsdestotrotz sind das hohe Maß an Sicherheit und die effektive Bekämpfung von Wettbetrug zentrale Vorteile, die für die Anbieter mit deutscher Wettlizenz sprechen. Die Grundlage für den Erhalt der deutschen Wettlizenz bildet der Glücksspielvertrag aus 2021.

Neben der hohen Seriosität, die Mybet als Online Casino Anbieter auszeichnete und nun als Sportwettenanbieter charakterisiert, hat Mybet weitere Erfolgsprinzipien aus der Vergangenheit übernommen. Hierzu gehört ein breites Angebot: 25 Sportarten, auf die getippt werden kann. Die Auswahl reicht von A wie American Football bis hin zu W wie Wintersport oder Wasserball.

Das Hauptaugenmerk legt der Anbieter auf sein Fußballangebot, wobei hier regelmäßig ausgefallene Spezialtipps angeboten werden. Bei großen Fußballturnieren wie der WM 2022 in Katar ist mit Specials zu rechnen.

Einen Fehler aus der Vergangenheit als Online Casino Anbieter hat Mybet mittlerweile korrigiert: Zwar gab es im Online Casino attraktive Boni, jedoch in den letzten Jahren keinen Willkommensbonus mehr. Der Sportwettenanbieter Mybet hat einen Willkommensbonus von bis zu 100 € eingeführt und zudem mehrere Spezialangebote und weitere Boni.

Defizite resultieren aus den Beschränkungen der deutschen Lizenz

Auf der Seite der Defizite von Mybet stehen in erster Linie die Beschränkungen, die für den Erhalt der deutschen Lizenz notwendig sind. Beispielsweise ist Mybet als Inhaber einer deutschen Wettlizenz dazu verpflichtet, ein monatliches Einzahlungslimit für Kunden in Höhe von 1.000 € einzuhalten. Für die sogenannten Highroller unter den Kunden ist das ein erheblicher Nachteil.

Außerdem ist das Angebot an Live-Wetten limitiert, was damit begründet wird, dass es Inhaber deutscher Wettlizenzen bestimmte Live-Wetten nicht anbieten dürfen; das trifft auf die Live-Wetten zu, bei denen der Gewinn ausschließlich vom Glück abhängt.

Für potenzielle Kunden stellt sich bei dem lizensierten Sportwettenanbieter Mybet letztlich die Frage, ob für sie die Vorteile aus der deutschen Wettlizenz wichtiger als deren Nachteile sind. Künftig wird es vielleicht möglich sein, bei Mybet zusätzlich zum Angebot an Sportwetten auch ein Online Casino zu nutzen. Damit ist Mybet ein grundsätzlich interessanter Anbieter, dessen künftige Entwicklung mit Spannung zu verfolgen bleibt.