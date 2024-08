Olympia: Berger rettet Fußballerinnen Bronze gegen Spanien

Die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft hat bei Olympia die Bronzemedaille gewonnen.

Die Elf von Trainer Horst Hrubesch setzte sich in Lyon gegen Spanien mit 1:0 durch. Die Deutschen setzten den Fokus in der Anfangsphase auf Stabilität, wollten das Kombinationsspiel des amtierenden Weltmeisters verhindern. Entsprechend wenig Spielfluss kam bei beiden Mannschaften zustande.

Die erste echte Chance hatte Bühl in der 19. Minute, Keeperin Cata Col konnte den Versuch von der Strafraumkante aber im Nachfassen entschärfen. Das erste Ausrufezeichen für "La Seleccion" setzte in der 21. Minute Abelleira: Bei einem Freistoß aus dem linken Halbfeld erkannte sie Torhüterin Berger als zu weit vor dem Tor stehend und ließ mit ihrem direkten Versuch die Latte erzittern. In der 30. Minute tauchte auf einmal Athenea allein vor der deutschen Torfrau auf, die im Duell aber die Nerven behielt und abblockte. Die Hrubesch-Elf verteidigte diszipliniert, konnte aber nicht jede Torgefahr verhindern. In der 44. kamen die Spanierinnen zur besten Chance bisher: Bonmati beförderte das Leder von der Strafraumgrenze an den rechten Querbalken. Entsprechend glücklich für die deutschen Damen ging es damit ohne Treffer in die Pause. In Hälfte zwei steigerten sich die deutschen Fußballerinnen dann aber deutlich: Minge schoss in der 55. Minute haarscharf rechts vorbei, Gwinn köpfte nach Linder-Vorlage ans Außennetz. In der 65. Minute belohnte Gwinn die deutschen Bemühungen auch: Nach einem klaren Foul von Cata Coll an ihr gab es Strafstoß, den die Spielerin des FC Bayern eiskalt unten rechts verwandelte. Die Weltmeisterinnen hätten in der 71. Minute sogar fast noch deutlicher zurückgelegen, Schüller versagten nach Popp-Traumheber allein vor der spanischen Schlussfrau aber die Nerven. Das Team von Horst Hrubesch zog sich in der Folge immer weiter zurück und überließ Spanien weitgehend den Ball. Die Mannschaft von Montserrat Tomé konnte damit aber kaum Torgefahr erzeugen. Lucia Garcia prüfte Berger nochmal in der Nachspielzeit, die 33-Jährige packte aber sicher zu. In der siebten Minute der Nachspielzeit dann das Elfmeter-Drama: Nach Foul von Minge an Garcia gab es Strafstoß für den Weltmeister. Putellas` unplatzierten Versuch fischte Berger aber stark aus dem rechten Eck. Kurz danach war Schluss. Deutschland brachte die knappe Führung über die Zeit und sicherte sich die Bronzemedaille bei Olympia.