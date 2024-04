RB-Verteidiger Raum hofft auf "Sommermärchen" bei EM

David Raum, Linksverteidiger von RB Leipzig, hofft nach seiner zuletzt steigenden Formkurve auf eine Berücksichtigung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Fußball-EM im Sommer.

"Die Nominierung im März war natürlich etwas Großes für mich, und gegen die Niederlande durfte ich außerdem ein paar Minuten ran und habe es nicht schlecht gemacht", sagte er dem "Kicker". Er hoffe, bei der EM dabei zu sein und "vielleicht an einem neuen Sommermärchen mitschreiben" zu können. Zwar sei wohl Maxi Mittelstädt von den Werten her aktuell der beste Linksverteidiger, aber Nagelsmann habe ihm klar aufgezeigt, dass er für das Gefüge der Mannschaft als "physischer Mentalitätsspieler" wichtig sein könne, so Raum. "Diese Rolle habe ich akzeptiert und gut angenommen, so wurde mir das auch mitgeteilt."

Wichtig sei, dass man in der Nationalmannschaft eine Turnier-Dynamik reinkriege, die zum Erfolg führe, fügte der Defensivspieler hinzu.