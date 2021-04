DEKRA sagt Danke!: Partnerschaft zwischen DEKRA und DFB-Unparteiischen endet

Stuttgart - Nach 18 erfolgreichen Jahren endet die Partnerschaft zwischen DEKRA und den DFB-Schiedsrichtern. Der Vertrag l?uft zum 30. Juni 2021 aus. Seit 2003 ist die internationale Expertenorganisation Partner der DFB-Unparteiischen. DEKRA hat im Jahr 2003 zusammen mit dem DFB die ...

DEKRA hat im Jahr 2003 zusammen mit dem DFB die Sponsoring-Plattform "Offizieller Partner der DFB-Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter" entwickelt. ?ber eine m?gliche weitere Verl?ngerung der Partnerschaft wurden intensive Gespr?che gef?hrt, dabei fanden beide Seiten keine gemeinsame Basis.

Das Ende der Partnerschaft ist f?r die Sachverst?ndigenorganisation auch ein Aufbruchsignal: "DEKRA ist heute, knapp 100 Jahre nach seiner Gr?ndung, der globale Partner f?r eine sichere Welt. Das bedeutet eine immer internationalere Ausrichtung und eine konsequente Fokussierung auf die Herausforderungen der Digitalisierung", so der DEKRA Vorstandsvorsitzende Stefan K?lbl. Diese strategischen Schwerpunkte sollen in der Markenf?hrung, insbesondere bei Sponsoring-Engagements, in Zukunft eine noch st?rkere Rolle spielen.

"Unser Logo auf der Spielkleidung der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter steht f?r ein langj?hriges Sponsoring-Engagement, dessen 'Passform der Werte' im Sport so kein zweites Mal zu finden ist: Unabh?ngigkeit, Sachverstand, Teamgeist und Integrit?t verbinden uns mit den Unparteiischen", erkl?rt Stephan Heigl, Executive Vice President Kommunikation und Markenf?hrung bei DEKRA. "Wir w?nschen den DFB-Referees auch in Zukunft alles Gute und eine erfolgreiche Leitung ihrer Spiele."

