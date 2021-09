US OPEN 2021 TENNIS - Wird Novak Djokovics langsamer Start ihn bei der Kalender-Slam-Bewerbung einholen?

Quelle: pixabay.com

Wird sich Novak Djokovics langsamer Start bei den US Open als kostspielig erweisen, wenn er sich um einen Kalender-Slam bewirbt, oder wird er gegen Matteo Berrettini den richtigen Gang einlegen? Wollen Sie mehr über US Open Wetten 2021 erfahren? Die Nummer 1 der Welt hat bisher in vier Matches drei Sätze abgegeben und müsste Alexander Zverev und Daniil Medvedev schlagen, um die Trophäe in New York zu gewinnen.

Die Sieg-Niederlagen-Bilanz mag 25:0 lauten, aber Novak Djokovics Kalender-Slam-Reise hatte einige Stolpersteine auf dem Weg dorthin - und bei den US Open könnte es noch mehr geben.

Djokovic will der erste Mann seit Rod Laver im Jahr 1969 werden, der alle vier Majors im selben Jahr gewinnt, und er muss nur noch drei weitere Matches gewinnen, um dieses Ziel zu erreichen. Doch bisher verlief sein Weg nicht ganz reibungslos.

Djokovic hat in drei seiner vier Matches in New York einen Satz abgegeben und ist nicht regelmäßig in Topform. Eurosport-Kommentator Alex Corretja sagte nach seinem Sieg gegen Kei Nishikori, als Djokovic den ersten Satz verlor, dass die Nummer 1 der Welt "mit dem Feuer spielte", weil er langsam in das Match startete. Aber ist das ein Grund zur Besorgnis?

Seine bisherigen Grand-Slam-Auftritte in diesem Jahr deuten darauf hin, dass dies vielleicht nicht der Fall ist. Bei den Australian Open gewann er nur eines seiner ersten fünf Matches in einfachen Sätzen und wäre in der dritten Runde beinahe gegen Taylor Fritz ausgeschieden, nachdem er sich eine Bauchverletzung zugezogen hatte. Danach musste er sich Milos Raonic und Alexander Zverev in vier Sätzen geschlagen geben, konnte sich dann aber in beeindruckender Weise durch das Halbfinale und das Finale kämpfen.

Bei den French Open musste er gegen Lorenzo Musetti und Stefanos Tsitsipas einen Zwei-Satz-Rückstand aufholen, während er gegen Matteo Berrettini in vier Sätzen gewann. Und selbst in Wimbledon, wo er relativ unbehelligt schien, gab er in seinem Eröffnungsspiel gegen den jungen Briten Jack Draper und auch im Finale gegen Berrettini einen Satz ab.

Die Comebacks und die hart umkämpften Siege haben Djokovics enorme mentale Stärke und seinen Kampfgeist unterstrichen, aber frühe Satzverluste und die Verlängerung der Spielzeit scheinen nicht der ideale Weg zu sein, um ein großes Turnier zu gewinnen. Das gilt insbesondere für New York, wo das Wetter heiß ist und die Auswirkungen einer zermürbenden Saison ihren Tribut fordern könnten. Beim Drittrunden-Sieg gegen Nishikori verbrachte Djokovic mehr Zeit auf dem Platz (drei Stunden und 32 Minuten) als bei allen anderen Grand-Slam-Matches in diesem Jahr (Halbfinale und Finale der French Open) - bis auf zwei.

Was ist also das Problem für Djokovic, wenn es denn eines gibt? Gegen Jenson Brooksby in der vierten Runde war der Gegner einfach zu gut, denn der junge Amerikaner gewann den ersten Satz überraschend mit 6:1.

Das Wichtigste für Djokovic ist, dass es ihm bisher gelungen ist, das Blatt zu wenden. Er verfügt über die physischen und mentalen Fähigkeiten, seine Gegner zu zermürben und das Match zu seinen Gunsten zu entscheiden.

Die Fähigkeit, Gegner auf diese Weise zu zermürben, wird nicht mit vielen anderen Spitzenspielern in Verbindung gebracht. Rafael Nadal genoss körperliche Auseinandersetzungen, aber das war keine der großen Stärken von Roger Federer, und Djokovics zwei Hauptkonkurrenten bei den US Open, Daniil Medvedev und Alexander Zverev, scheinen eher damit zufrieden zu sein, von Anfang an zu führen.