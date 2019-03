Spotify übernimmt mit Parcast ein führendes Storytelling-Podcast-Studio

Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT), der weltweit beliebteste Abonnementservice für Audio-Streaming, meldete heute die Schließung eines endgültigen Vertrags zur Übernahme von Parcast, einem führenden Storytelling-Podcast-Studio. Über die Transaktionsbedingungen wurde nichts mitgeteilt.

“Die Aufnahme von Parcast in unsere wachsende Liste von Podcast-Inhalten wird uns unserem Ziel, zur weltweit führenden Audioplattform aufzusteigen, einen großen Schritt näherbringen”, sagte Dawn Ostroff, Chief Content Officer von Spotify. “Crime- und Mystery-Podcasts sind für unsere Nutzer Top-Genres. Parcast war nicht nur bei der Entwicklung von Hit-Serien sehr erfolgreich, sondern hat daneben auch eine treue und wachsende Fangemeinde aufgebaut. Wir freuen uns, das Team von Parcast bei Spotify begrüßen zu dürfen, und werden ihrem weiteren Wachstum neue Impulse geben."

“In drei Jahren haben wir ein Produktionshaus aufgebaut, das exponentiell gewachsen ist und den Nerv der Zielgruppe - Mystery- und True-Crime-Fans, vor allem Frauen - in allen 50 Staaten und weltweit getroffen hat” sagte Max Cutler, Gründer und Präsident von Parcast. “Seite an Seite mit Spotify eröffnet uns unsere Fähigkeit, die einzigartige Marke der von uns entwickelten Inhalte zu skalieren, zu vergrößern und zu erweitern, eine Fülle von fantastischen Möglichkeiten.”

Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Vierteljahr 2019 stattfinden und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Über Parcast

Parcast ist das führende Storytelling-Podcast-Studio, das sich auf das Erstellen von Skripten und storybasierten Programmen spezialisiert hat, die ansprechend, informativ und unterhaltsam sind. Parcast konzipiert, entwickelt und produziert seine Shows im eigenen Haus mit einem Team von Autoren, Forschern und Moderatoren. Hit-Titel von Parcast sind unter anderem Cults, Serial Killers und Mythology.

Über Spotify Technology S.A.

Mit unserem Start von Spotify im Jahr 2008 haben wir das Musikhören für immer verändert. Unsere Mission besteht darin, das Potenzial der menschlichen Kreativität freizusetzen, indem wir einer Million kreativer Künstler die Chance geben, von ihrer Kunst zu leben, und Milliarden Fans die Möglichkeit bieten, diese Kunst zu genießen und sich von diesen Schöpfern inspirieren zu lassen. Unser Antrieb für alles, was wir tun, ist unsere Liebe zur Musik.

Hier können Sie über 40 Millionen Musikstücke kostenlos entdecken, verwalten und mit anderen teilen. Mit einem Upgrade auf Spotify Premium haben Sie zudem Zugang zu exklusiven Funktionen wie dem Offline-Modus, einer verbesserten Klangqualität, Spotify Connect und werbefreiem Hören.

Heute sind wir der weltweit größte Musikstreaming-Abonnementservice mit einer Gemeinschaft von 207 Millionen Nutzern - davon 96 Millionen Abonnenten von Spotify Premium - auf 79 Märkten.

