Spread Research stellt innovative Methodik für die Einbeziehung von Governance-Risiken in die Kreditanalyse vor

Spread Research, der führende unabhängige europäische Anbieter von Kredit-Research-Diensten, meldet die Einführung einer neuen Methodik zur Optimierung seiner grundlegenden Finanzanalyse durch die Einbeziehung der Governance-Qualität des Emittenten.

Die neue Methodik beinhaltet 15 grundlegende Governance-Kriterien, die Anlegern einen ausführlichen Einblick in die Stärken und Schwächen der Unternehmensführung des Schuldtitelemittenten und die damit verbundenen Risiken vermitteln. Die Einbeziehung des Governance-Risikos soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres über den gesamten Deckungsbereich, der nahezu 200 Emittenten umfasst, abgeschlossen werden.

Die von EthiFinance abgedeckte Bandbreite von Nachhaltigkeitsrisiken und Chancen - nämlich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) - versetzt Spread Research in die Lage, zu gegebener Zeit die Sozial- und Umweltfaktoren in seine Kreditanalysen aufzunehmen. Mit der daraus entstehenden ersten vollumfänglich integrierten, unabhängigen Methodik für die Assetklasse Kredit will das Unternehmen einer starken Nachfrage seitens der Anlegergemeinschaft nachkommen.

Benjamin Sabahi, Head of Research bei Spread Research, sagte dazu: „In einem Umfeld von niedrigen Zinssätzen kann die Analyse der Unternehmensführung hinsichtlich der Performance des Fonds den entscheidenden Unterschied ausmachen. Darum sind wir stolz darauf, diesen neuen Service anzubieten, der im Laufe von mehr als 12 Monaten in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen bei EthiFinance ausgearbeitet wurde. Jüngste Entwicklungen in hochverzinslichen Wertpapiermärkten haben den dringenden Bedarf an einer umfassenderen und zuverlässigeren Einbeziehung von Governance-Risiken in die Kreditanalysen veranschaulicht.“

Über Spread Research

Spread Research wurde 2004 gegründet und ist seitdem ein führender Anbieter unabhängiger Kredit-Research-Dienstleistungen in Europa. Seit dem vergangenen Jahr befindet sich das Unternehmen im mehrheitlichen (60 %) Besitz einer Gruppe führender institutioneller Investoren. 2017 übernahm es eine erste Beteiligung an EthiFinance. EthiFinance und Spread Research sind Unterzeichner der PRI (Principles for Responsible Investment, Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment).

www.spreadresearch.com

