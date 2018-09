SquareWell Partners startet heute offiziell mit der Unterstützung für Unternehmen bei der Ermittlung sich wandelnder Investorenanforderungen

Das spezielle Konzept von SquareWell, das durch die proprietäre Technologie des Unternehmens gestützt wird, wurde von den Gründungsgesellschaftern aus der Erkenntnis der Notwendigkeit entwickelt, die Anbindung von Unternehmen und Investoren zu optimieren und zur Maximierung des Erfolgs ein proaktives Management von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) zu unterstützen.

SquareWell trägt dieser veränderten Dynamik Rechnung und erleichtert den Fortschritt durch die ganzjährige strategische Beratung, welche Unternehmen in Bezug auf ihre Investoren erhalten. Mit der von SquareWell gewährten Unterstützung sind Unternehmen besser in der Lage, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit langfristigen strategischen Fragen zu antizipieren und zu erkennen, die von der Kapitalallokation bis zur Überwachung der Lieferkette reichen.

Durch die Analyse vorhandener Daten und die Nutzung der gemeinsamen Erfahrungen der Gesellschafter bietet SquareWell strategische und unabhängige Beratung, wie Unternehmen die folgenden Aufgaben bewältigen können:

Beurteilen, wie die Praktiken und Richtlinien im Unternehmen auf die Erwartungen der Investoren ausgerichtet sind bzw. von diesen abweichen Themen erkennen, welche die Stimmung der Investoren beeinflussen und die Unterstützung für den Vorstands und das Management erhöhen Arbeitszeit des Vorstands und des Managements effektiver nutzen, indem priorisiert wird, welche Investoren in welche Themen einbezogen werden sollen Überzeugende Berichte verfassen, um dem Markt Strategien und Praktiken zu vermitteln

SquareWell bedient bereits Unternehmen in Europa und Nordamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum, auch in Japan. Der Hauptsitz in London wurde als idealer Ausgangspunkt gewählt, von dem aus das Unternehmen ein wirklich globales Angebot anbieten kann. Gemeinsam verfügen die Gesellschafter über umfangreiche lokale Markterfahrung in den wichtigsten Ländern, in denen SquareWell seine Kunden unterstützt.

Bess Joffe, Gesellschafter, legt die zentrale Position von SquareWell dar: „Nachdem ich auf beiden Seiten tätig war, wo ich zum einen nach der Finanzkrise die Stewardship-Aktivitäten für eines der größten Vermögensverwaltungsunternehmen der Welt und zum anderen das Governance-Engagement für eine der größten Investmentbanken leitete, weiß ich, dass Aktionäre und Unternehmen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede aufweisen. SquareWell nutzt den vorhandenen Dialog und legt den Grundstein für Tools der nächsten Generation, um alle Marktteilnehmer zu unterstützen. Unser skalierbares Konzept, das durch technische Innovationen realisiert wird, unterscheidet sich von allen anderen Angeboten auf dem Markt und wird sich positiv und nachhaltig auf die derzeitige qualitative Beratung von Unternehmen auswirken.“

Über das Unternehmen

SquareWell ist ein kleines, exklusives Beratungsunternehmen, das das Verhalten und die Präferenzen der Investoren überwacht, um die Entscheidungsprozesse unserer Kunden zu unterstützen. Unsere anlegerorientierte, auf Präzedenzfällen und Fakten basierende Beratung ermöglicht eine strategische und taktische Herangehensweise an Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen seitens des Managements und des Vorstands zur Unterstützung ihrer Geschäftsziele.

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Anteilseignerbeziehungen proaktiv zu managen, was wiederum zu einer wesentlich effizienteren Nutzung der Arbeitszeit von Management und Vorstand führt und das Risiko senkt, von Aktivisten überrascht zu werden. Zudem tragen wir durch unsere Arbeit dazu bei, dass neue, differenzierte ESG-Strategien die Unterstützung der Aktionäre erhalten.

