Staatssekretär Krings: EU-Asylmanagement immer noch schlecht

Vor Beginn des zweitägigen \"Werkstattgesprächs\" der CDU zum Thema Migration hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium und CDU-Politiker Günter Krings davor gewarnt, dass die Europäische Union weiterhin nicht gut auf größere Flüchtlingsbewegungen vorbereitet sei.

"Eine ehrliche Analyse wird etwa zu Tage bringen, dass das europäische Management der Asylmigration immer noch schlecht ist, dass in Südeuropa immer noch europäisches Recht missachtet wird und einzelne deutsche Bundesländer immer noch mehr Asylbewerber aufgenommen haben als Italien oder Griechenland", sagte Krings den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben). Angesichts der Entwicklungen in Teilen von Afrika und Asien, sei es "nur eine Frage der Zeit, bis wir es wieder mit größeren Flüchtlingsbewegungen nach Europa zu tun haben".

Das Werkstattgespräch der CDU in Berlin sieht Krings daher "weniger als Vergangenheitsbewältigung", es sei viel mehr wichtig als "Vorbereitung auf die Zukunft". Die neue Partei-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will mit dem heute in Berlin beginnenden "Werkstattgespräch" mit Experten und Fachpolitikern zu den Themen Migration, Sicherheit und Integration nach eigenen Angaben verhindern, dass der Streit über den Migrationskurs ihrer Vorgängerin zu einem für die Union ähnlich belastenden Trauma wird wie die Hartz-IV-Reformen des damaligen SPD-Kanzlers Gerhard Schröder für die Sozialdemokraten.

