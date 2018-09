Staramba SE, DE000A1K03W5

STARAMBA SE steigt mit der Eröffnung eines der größten Motion-Capture-Studios in Europa zum führenden MoCap-Anbieter auf Berlin, 14. September 2018 Die STARAMBA SE (XETRA: 99SC) setzt ihre Wachstumsstrategie mit der Erweiterung der Wertschöpfungskette in Richtung Motion Capturing (MoCap) konsequent fort. Der Virtual-Reality-Vorreiter eröffnet in Berlin das zweitgrößte Motion-Capture-Studio in Deutschland und wird somit als One-Stop-Shop gleichzeitig zu einem der führenden MoCap-Anbieter in Europa. Ab sofort bietet das Studio unter eigenem Namen alle Motion-Capture-Dienstleistungen für Games-Entwickler sowie für die Filmproduktion an. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk sowohl auf der Erfassung des gesamten Körpers als auch speziell auf der fotorealistischen Aufzeichnung des Gesichts. Das Umsatzpotenzial für diese Art von Spezial-Dienstleistungen ist hoch. Im Motion-Capturing-Segment reichen Tagessätze bis in den hohen fünfstelligen Bereich. Als einer der Technologieführer und One-Stop-Shop befindet sich STARAMBA zudem in einer exponierten Wettbewerbsposition. Im Vergleich zum Wettbewerb verfügt die STARAMBA SE in dieser Hinsicht über ein eindeutiges Alleinstellungsmerkmal. In den von STARAMBA selbstentwickelten 3D INSTAGRAPH(R) Scanstationen wird das digitale Modell erstellt und anschließend mit MoCap-Aufzeichnungen virtuelles Leben eingehaucht. So ist das Modell in der Lage, sich vollkommen lebensecht zu bewegen. "Die Eröffnung unseres eigenen MoCap-Studios ist ein weiterer Meilenstein unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie. Wir erweitern mit diesem Angebot umgehend unsere Wertschöpfungskette und sind in der Lage, unabhängig von anderen Anbietern zu agieren. Dabei erweist sich unsere Flexibilität auf sich verändernde Nachfragesituationen und unsere hohe Inhouse-Kompetenz als wertvolles Asset. In unserem Motion-Capture-Studio machen wir es buchstäblich möglich, dass ein echter Mensch unsere Hallen betritt und sie nach nur drei Schritten gemeinsam mit seinem perfekten Virtual-Reality-Double wieder verlässt", sagt Christian Daudert, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführender Direktor der STARAMBA SE. In den Aufnahmeräumen des MoCap-Studios von STARAMBA entsteht innerhalb kürzester Zeit aus dem Vorbild eines Menschen sein lebendiger Avatar, also ein digitales Double der realen Person. Angefangen mit einem 3D-Ganzkörper-Scan, über die Stimmaufnahme in einem Sound Studio bis zur kompletten Erfassung aller menschlichen Bewegungen durch Motion Capturing kann STARAMBA mit seiner wegweisenden Technologie alle notwendigen Produktionsschritte selbst leisten. Dabei können auf mehr als 80 m² bis zu fünf Personen gleichzeitig in einer einzigen Session aufgenommen werden. Der Studioaufbau erfolgte in den vergangenen Monaten in unmittelbarer Nähe zum Headquarter der STARAMBA SE. Zu den ersten Motion Capturings zählte der Avatar der amerikanischen TV-Persönlichkeit Paris Hilton in der Digitalisierung für die STARAMBA.spaces Experience._____________________________________________________________ Staramba SE (ISIN DE000A1K03W5) - General Standard/Regulierter MarktÜber Staramba Die Staramba SE aus Berlin (XETRA: 99SC) ist ein Virtual-Reality (VR)-Vorreiter mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Leuchtturmprojekt ist die Entwicklung des weltweit ersten sozialen VR-Netzwerks STARAMBA.spaces: eine neue virtuelle Welt, in der Fans mit internationalen Stars aus Sport, Musik und Entertainment hautnah interagieren können. Fotorealistische Avatare, die es in keiner anderen Plattform gibt, und die Integration von Social-Media-Kanälen machen STARAMBA.spaces zum einmaligen VR-Erlebnis. Mit STARAMBA.Token gibt das Unternehmen eine eigene Kryptowährung für die Plattform heraus. Sie dient als Ingame-Währung und zur vereinfachten Abrechnung von Lizenzen in STARAMBA.spaces. Außerdem hat der VR-Pionier die weltweit umfassendste Datenbank mit fotorealistischen 3D-Modellen von internationalen Top-Stars aufgebaut, die er über seinen eigenen Online-Shop vertreibt. Dazu zählen Fußballer von Spitzenteams wie der DFB-Elf, dem FC Bayern München und Real Madrid oder Superstars der NFL und WWE. Ein weiteres Geschäftsfeld ist der von Staramba eigenentwickelte Scanner 3D-INSTAGRAPH(R). Damit können zertifizierte Partner Konsumenten scannen und fotorealistische 3D-Avatare für unterschiedlichste Anwendungen erzeugen. Die Nutzung solcher Avatare wird die Wirtschaft in Zukunft substanziell verändern. Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Staramba SE; Marc Heydrich, Investor Relations; Aroser Allee 66; 13407 Berlin; Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0; Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1; E-Mail: heydrich@staramba.com; www.staramba.comZukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie ihr derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, oder die Entwicklung der Staramba SE wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

14.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Staramba SE Aroser Allee 66 13407 Berlin

Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1 E-Mail: heydrich@staramba.com Internet: www.staramba.com/ ISIN: DE000A1K03W5 WKN: A1K03W Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

723765 14.09.2018