Starcore gibt Produktionsergebnisse für das 1. Quartal bekannt

Vancouver, B.C. ? Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (?Starcore? oder das ?Unternehmen?) gibt die Produktionsergebnisse seiner Mine San Martin (?San Martin?) in Queretaro (Mexiko) und der Gold- und Silberverarbeitungsanlage Altiplano (?Altiplano?) in Matehuala (Mexiko) für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019, das am 31. Juli 2018 zu Ende ging, bekannt.

?Wir sind sehr zufrieden mit der kontinuierlichen Verbesserung der Produktion im Laufe des vergangenen Jahres?, sagte Salvador Garcia, der Chief Operating Officer des Unternehmens. ?Der Schwerpunkt ist weiterhin auf die Hochstufung der abgeleiteten Ressourcen in die nachgewiesene und die wahrscheinliche Kategorie sowie die Verbesserung der Betriebskultur in der Mine San Martin, unserem wichtigsten Vermögenswert gerichtet.?

Produktion bei San Martin 1. Quartal 2019 4. Quartal 2018 Veränderung im Quartalsvergleich 1. Quartal 2018 Veränderung im Jahresvergleich verarbeitetes Erz (Tonnen) 77.423 71.868 8 % 69.753 11 % Unzen Goldäquivalent 4.268 4140 3 % 3.888 10 % Goldgehalt (Gramm/Tonne) 1,5 1,69 -11 % 1,97 -24 % Silbergehalt (Gramm/Tonne) 48,97 40,64 20 % 12,6 289 % Goldausbeute (%) 88,1 88,4 -0.3 % 85 4 % Silberausbeute (%) 59,6 57,4 4 % 51,2 16 % Gold-Silber-Verhältnis 78,7:1 80,2:1 74,9:1

Produktion bei Altiplano

Im Laufe des ersten Quartals nahm die Anlage Altiplano rund 407 Tonnen Konzentrat entgegen, die ungefähr 1.249 Unzen Gold und 58.115 Unzen Silber enthielten, und verkaufte 1.219 Unzen Gold und 48.197 Unzen Silber.

Salvador Garcia, B. Eng., ein Director und der Chief Operating Officer des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) des Unternehmens für das Projekt gemäß der Vorschrift NI 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung aufbereitet.

Über Starcore

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt und Erfahrung in Mexiko. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

