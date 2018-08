Starker zweiter Platz in Tschechien: Fabian Kreim verteidigt U28-Führung in der Rallye-EM

Zlin/Tschechien - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - - Dritter Podestplatz in Serie für SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Frank Christian in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) - Titel- ...

Zlin/Tschechien -

- Dritter Podestplatz in Serie für SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Frank Christian in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) - Titel-Dreikampf in der Gesamtwertung - Barum Czech Rally Zlin bei nassen Pisten eine extreme Herausforderung - Fabian Kreim: "Die mit Abstand schwierigste Rallye meiner Karriere"

Extreme Herausforderung auf regennassen Pisten gemeistert: Mit einem starken zweiten Platz bei der Barum Czech Rally Zlin verteidigt Fabian Kreim (D) seine U28-Führung in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC). Der SKODA AUTO Deutschland Pilot fährt gemeinsam mit Beifahrer Frank Christian (D) zum dritten Mal in Serie in der Klassenwertung aufs Podest im Kontinentalchampionat. Nicht der einzige Grund zum Jubeln für die Marke SKODA: In der Heimat Tschechien gibt es einen Dreifachsieg in der U28-Kategorie für die FABIA R5 Piloten. Zudem feiert Rekordsieger Jan Kopecký (CZ) in der Gesamtwertung seinen siebten Erfolg für SKODA beim Traditionsevent.

"Das war die mit Abstand schwierigste Rallye meiner Karriere! Ständige Wechsel zwischen verschiedenen Asphaltarten, dazu nicht abzusehen, wo es richtig glatt oder trocken ist - man war wirklich in jeder Millisekunde gefordert. Streckenweise hat sich das wie auf Eis und Schnee angefühlt. Ich bin mit Blick auf die EM-Gesamtwertung mit kontrolliertem Risiko gefahren, um das Auto ins Ziel zu bringen und die Titelchance zu wahren. Dass ein zweiter Platz dabei herausspringt, ist umso besser", bilanziert Fabian Kreim. Nach 15 Prüfungen über 212,73 Kilometer erreicht der 25-Jährige mit 45,0 Sekunden auf U28-Sieger Nikolay Gryazin (RUS) die Zielrampe in Zlin.

Nach Platz zwei auf den Kanarischen Inseln und seinem EM-Premieren-Sieg bei der Rally di Roma Capitale macht SKODA AUTO Deutschland Pilot Kreim damit den Podest-Hattrick in der EM perfekt. Ein weiterer Höhepunkt für den Odenwälder an den drei Tagen bei der Barum-Rallye ist die Gesamtbestzeit in der Wertungsprüfung B?ezová, wo er sogar WM-Star Dani Sordo (ESP) und Gesamtsieger Kopecký hinter sich lässt.

Auch am Finaltag machen Regenschauer die sechs Wertungsprüfungen auf dem gefürchteten 'schwarzen' Asphalt in Tschechien zu einer echten Reifenlotterie. Die Verantwortlichen vom Einsatzteam BRR wählen gemeinsam mit Kreim/Christian genau die richtigen Pneus für die jeweiligen Bedingungen. Über den gesamten Tag kämpfen die deutschen Meister vor erneut Tausenden Fans mit den Briten Chris Ingram/Ross Whittock und den Tschechen Filip Mares/Jan Hlousek um die Plätze zwei bis vier. Mares/Hlousek büßen durch einen Crash in der letzten Prüfung alle Chancen ein. Mit 29,6 Sekunden Vorsprung auf Titelkonkurrent Ingram sichert Kreim schließlich Rang zwei.

In der EM-Gesamtwertung bleibt Kreim damit nach vier von sechs Rennen der U28-Kategorie mit 113 Zählern an der Spitze vor Ingram (93) und Gryazin (91). Damit steht bei den ausstehenden zwei Rallyes in Polen (21. bis 23. September) und Lettland (12. bis 14. Oktober) ein spannender Dreikampf der SKODA FABIA R5 Piloten um den Titel bevor.

"Fabian Kreim und Frank Christian haben bei der Barum-Rallye mit ihrem dritten Podestplatz in Serie wichtige Punkte für die EM-Gesamtwertung eingefahren. Die Wetter-Bedingungen waren die schwierigsten in der bisherigen Saison für unser Duo, die Reifenwahl extrem schwierig. Unsere Taktik ist aufgegangen. Am Ende der Saison wird abgerechnet, unser Ziel bleibt, den U28-Titel zu gewinnen", bilanziert Christof Birringer, Leiter Unternehmenskommunikation von SKODA AUTO Deutschland.

Die Zahl zur Barum Czech Rally Zlin: 15

Wie bislang im gesamten Saisonverlauf in der FIA Rallye-Europameisterschaft war der SKODA FABIA R5 auch bei der Barum Czech Rally Zlin das überragende Fahrzeug in der U28-Kategorie. In allen 15 Prüfungen fuhr ein Pilot im Turbo-Boliden der tschechischen Marke die Bestzeit. Nikolay Gryazin markierte acht Bestzeiten, der zweimalige tschechische Junioren-Champion Filip Mares war dreimal der Schnellste, Fabian Kreim und Chris Ingram toppten je zweimal die Zeitenliste.

Rallye-Europameisterschaft, Barum Czech Rally Zlin - Endstand in der U28-Wertung: 1. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), SKODA FABIA R5, 2:09:00,4 Std. 2. Kreim/Christian (D/D), SKODA FABIA R5, + 0.45,0 Min 3. Ingram/Whittock (GB/GB), SKODA FABIA R5, + 1.14,6 Min 4. Pellier/Combe (F/F), Peugeot 208 T16, + 5.49,9 Min 5. Cerný/Cernohorský (CZ/CZ), Ford Fiesta R5, + 9.06,9 Min

Die FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) im TV

Sonntag, 26. August 2018

23:00 Uhr Eurosport, Barum Czech Rally Zlin

Montag, 27. August 2018

9:30 Uhr Eurosport 2, Barum Czech Rally Zlin

Mittwoch, 29. August 2018

9:30 Uhr Eurosport, Rallye ERC Magazin

Donnerstag. 30. August 2018

10:00 Uhr Eurosport, Rallye ERC Magazin

FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 2018 22.03. - 24.03.2018 Rallye Azoren (mit U28-Wertung) 03.05. - 05.05.2018 Rally Islas Canarias (mit U28-Wertung) 01.06. - 03.06.2018 Rallye Akropolis 15.06. - 17.06.2018 Rallye Zypern 20.07. - 22.07.2018 Rally di Roma Capitale/Italien (mit U28-Wertung) 24.08. - 26.08.2018 Barum Rallye/Tschechien (mit U28-Wertung) 21.09. - 23.09.2018 Rallye Polen (mit U28-Wertung) 12.10. - 14.10.2018 Rallye Liepaja/Lettland (mit U28-Wertung)

