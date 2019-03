Starthomes in Katernberg: Willkommen in zwei neuen Musterhäusern

In ruhiger zweiter Reihe der Röckenstraße in Essen-Katernberg entsteht das in sich geschlossene Starthomes-Wohngebiet mit insgesamt 67 Reihenhäusern zu einem unschlagbaren Preis.

Essen (pts021/20.03.2019/10:30) - In ruhiger zweiter Reihe der Röckenstraße in Essen-Katernberg entsteht das in sich geschlossene Starthomes-Wohngebiet mit insgesamt 67 Reihenhäusern zu einem unschlagbaren Preis.

Ob Sie sich für 109, 119 oder 140 Quadratmeter Wohnfläche entscheiden: Sie können gar nicht die falsche Wahl treffen. Jedes der drei zur Verfügung stehenden Hausmodelle im neuen Wohngebiet bietet Raum für verschiedene Lebensformen und unterschiedliche Familiengrößen. Suchen Sie sich das Passende aus und leben Sie los! Hier findet jeder seinen Raum.

Das INTERHOMES-Verkaufsteam freut sich auf Sie in unseren zwei neuen, liebevoll eingerichteten Musterhäuser: Starthomes in Katernberg Röckenstraße 13, 45237 Essen Tel: (0800) 84 11 510 E-Mail: katernberg@starthomes.de Geöffnet: Sonntag und Montag, jeweils von 13 bis 17 Uhr Weitere Informationen: https://www.starthomes.de/wohngebiete/essen-katernberg.html

Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de

